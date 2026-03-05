Псковичам стал доступен образовательный курс МТС по кибербезопасности

ПАО «МТС» запустило для жителей Псковской области интерактивный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». Проект поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники и узнать, как лучше защитить себя и своих близких, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Курс разработан с учетом экспертизы сервиса «МТС Защитник» по борьбе с мошенническими и спам-звонками. Программа курса включает 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, AI-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала. Проект доступен онлайн и не требует специальной подготовки.

«Аналитика сервиса «МТС Защитник», который ежедневно обрабатывает подозрительные вызовы, позволяет нам видеть реальные сценарии мошенничества и оперативно на них реагировать. Сервис не только блокирует звонки, но и самостоятельно ведет диалог с мошенниками вместо абонентов. В 2025 году "Защитник" сэкономил жителям Псковской области почти 9 лет жизни – именно столько времени они не потратили на разговоры с аферистами. Этот опыт стал основой для запуска нового курса по кибербезопасности, так как мы считаем, что цифровая безопасность зависит не только от технологий, но и от самого человека. Сервис помогает защитить абонентов, но важно, чтобы пользователи понимали, как действуют мошенники, и могли вовремя распознать риск», — отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

МТС постоянно совершенствует систему защиты от телефонного мошенничества, добавляя новые функции для своих абонентов. Помимо развития технологий, большое внимание уделяется и просветительской работе, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М», а также другие активности. Новый курс станет важным элементом в комплексной работе компании, цель которой – всесторонняя защита от мошенников и формирование осознанного подхода россиян к безопасности.