 
Общество

Псковичам стал доступен образовательный курс МТС по кибербезопасности

0

ПАО «МТС» запустило для жителей Псковской области интерактивный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». Проект поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники и узнать, как лучше защитить себя и своих близких, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.  

Курс разработан с учетом экспертизы сервиса «МТС Защитник» по борьбе с мошенническими и спам-звонками. Программа курса включает 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, AI-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала. Проект доступен онлайн и не требует специальной подготовки.

«Аналитика сервиса «МТС Защитник», который ежедневно обрабатывает подозрительные вызовы, позволяет нам видеть реальные сценарии мошенничества и оперативно на них реагировать. Сервис не только блокирует звонки, но и самостоятельно ведет диалог с мошенниками вместо абонентов. В 2025 году "Защитник" сэкономил жителям Псковской области почти 9 лет жизни – именно столько времени они не потратили на разговоры с аферистами. Этот опыт стал основой для запуска нового курса по кибербезопасности, так как мы считаем, что цифровая безопасность зависит не только от технологий, но и от самого человека. Сервис помогает защитить абонентов, но важно, чтобы пользователи понимали, как действуют мошенники, и могли вовремя распознать риск», — отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

МТС постоянно совершенствует систему защиты от телефонного мошенничества, добавляя новые функции для своих абонентов. Помимо развития технологий, большое внимание уделяется и просветительской работе, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М», а также другие активности. Новый курс станет важным элементом в комплексной работе компании, цель которой – всесторонняя защита от мошенников и формирование осознанного подхода россиян к безопасности. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026