Михаил Ведерников предложил комитету семей воинов Отечества привлекать священников к поездкам по районам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем регионального штаба автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества в Псковской области» Марией Филоновой. Они обсудили итоги работы АНО в прошлом году и планы на предстоящий период, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«Комитет существует уже три года. Важно, что в прошлом году вы стали юридическим лицом. Это позволяет участвовать в региональных и федеральных грантовых конкурсах и по направлениям деятельности привлекать средства», - отметил губернатор.

В продолжение встречи Мария Филонова подробно рассказала об общественной работе жен и мам участников специальной военной операции. Так, женщины активно участвуют в написании грантов. Кроме того, они оказывают всевозможную поддержку фронту, например, плетут маскировочные сети для участников СВО. «Мы провели большое количество мастер-классов в Доме молодежи. В мероприятиях участвовали представители региональной кадровой программы "Герои земли Псковской". Приходили наши трудовые коллективы, студенты, школьники. Для них было приятным бонусом не только плести, но и поговорить с героем», — поделилась руководитель областного комитета семей воинов Отечества.

Мария Филонова также рассказала об особой творческой работе команды – участницы из Великих Лук организовали вокальный коллектив и успешно выступают на различных мероприятиях. Его возглавила мать погибшего героя, кавалера ордена Мужества Романа Щеблыкина, общественный помощник губернатора и социальный координатор филиала госфонда «Защитники Отечества» Татьяна Щеблыкина.

Ежемесячно представители комитета выезжают в районы Псковской области. На местах они общаются с родственниками участников спецоперации и волонтерами, проводят различные мастер-классы. В поездках их сопровождает психолог, помощь которого очень востребована среди женщин. Михаил Ведерников предложил в поездки приглашать также представителей Псковской митрополии. «У нас большое количество священников, которые бывали на передовой», - обратил внимание глава региона.

Особый акцент в работе комитета уделено помощи ветеранам СВО с инвалидностью, патриотическому воспитанию молодежи. Работа ведется, в том числе, при сотрудничестве с воинскими подразделениями Псковского гарнизона. Кроме того, активисты АНО взяли на попечительство два дома-интерната для престарелых граждан и детский приют.

«Работа кипит, стремимся дарить свою любовь тем, кому она особенно необходима. Женщины очень стараются, некоторые уже достоены наград Министерства обороны за общественную работу», - рассказала Марина Филонова.

В завершение встречи Михаил Ведерников уточнил, какая еще помощь нужна. «Михаил Юрьевич, вы всегда с нами на связи. И ваша команда тоже. Какие бы вопросы не появлялись, они решаются сразу. Мы продолжаем работать, помогать и ждать наших ребят с Победой», - ответила руководитель комитета семей воинов Отечества Псковской области.

Глава региона в свою очередь поблагодарил руководителя регионального комитет семей воинов Отечества за важную и нужную работу.