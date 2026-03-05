«Слившему» базы данных сотового оператора псковичу грозит до 5 лет тюрьмы

В Пскове перед судом предстанет мужчина за предоставление незаконного доступа к данным абонента сотовой связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города Пскова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору).

В ходе расследования уголовного дела установили, что в 2024 году обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. Используя мессенджер Telegram для координации действий, злоумышленник задумал незаконно получить доступ к базе данных одного из операторов сотовой связи.

Зная, что его знакомая является сотрудницей данной организации, и зная пароль к базе данных, мужчина получил неправомерный доступ к охраняемой информации, содержащей тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений абонента.

После копирования данных он направил их неустановленному соучастнику. Преступление совершено из корыстных побуждений.

Уголовное дело прокурор города направил в суд для рассмотрения по существу.

Санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.