Псков меняется к лучшему — Сергей Литвиненко

Развитие города Пскова во многом обусловлено грамотным распределением бюджетных средств и эффективным взаимодействием депутатов различных фракций. Такое мнение депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко (ЛДПР) высказал в эфире радиостанции «ПЛН FM».

По словам гостя студии, несмотря на сложность формирования городского бюджета, жители могут видеть конкретные результаты работы депутатов: ремонт и реконструкцию школ, детские площадки и сады, улучшение инфраструктуры города. Он подчеркнул важность исторической составляющей Пскова, отметив, что внутренняя привлекательность города способствует развитию туризма, что положительно сказывается на экономике региона.

«Люди, которые видят, как изменился город, начинают чаще приезжать сюда снова. Удобство транспортного сообщения, привлечение туристов посредством событийных мероприятий и реконструкции исторических объектов способствуют увеличению доходов в бюджет», — пояснил Сергей Литвиненко.

Особое внимание заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансовой политике гордумы уделил участию губернатора Михаила Ведерникова в реализации программы развития Пскова, подчеркнув положительное влияние проекта «Псков - город Рождества», который способствовал улучшению внешнего облика областного центра и привлечению большого числа гостей.

«Мы все видели, насколько был украшен город. Это финансирование как области, так и муниципалитета. Гости, которые приезжают к нам из Санкт-Петербурга и Москвы, отмечают, что Псков меняется к лучшему. Во-первых, они замечают чистоту. Во-вторых, благодаря этой программе («Псков - город Рождества» - ред.) у нас было очень много гостей, фактически весь номерной фонд отелей был забит», - рассказал гость студии.

Кроме того, Сергей Литвиненко обратил внимание на значимость благоустройства городских территорий, например, сквера у «Рижской» гостиницы.