В Пскове старшеклассники сразятся в брейн-ринге в честь Дня числа π

Интеллектуальный брейн-ринг «Высший ПИлотаж», приуроченный к Международному дню числа π, пройдет в Псковском техническом лицее 13 марта. Мероприятие объединит учащихся 10-х классов, которым предстоит продемонстрировать эрудицию, логическое 
мышление и командную работу, отвечая на вопросы, связанные с числом π, математикой, инженерией и историей науки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в промышленном технопарке «Электрополис».

Фото: промышленный технопарк «Электрополис»

Мероприятие проведут технопарк «Электрополис» совместно с Псковским региональным отделением Союза машиностроителей России. Формат брейн-ринга предполагает динамичную интеллектуальную борьбу команд, быстрые ответы и нестандартные задания. Организаторы обещают, что игра будет не только познавательной, но и по-настоящему увлекательной.

«Подобные мероприятия помогают школьникам увидеть, что математика — это не только формулы в учебнике, а основа инженерных решений, технологий и будущих профессий. Через игру мы формируем интерес к техническим специальностям и поддерживаем талантливую молодежь региона», — отметила руководитель аппарата Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Бударина.

Директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова поддержала коллегу, а также подчеркнула, что такой формат  — это отличная возможность показать, что точные науки могут быть захватывающими и вдохновляющими.

«Сегодняшние десятиклассники — это будущие студенты технических вузов и, возможно, будущие технологические предприниматели. Мы, как региональный оператор "Сколково", поддерживаем платформу студенческого технологического предпринимательства, поэтому для нас особенно важно формировать интерес к инженерии и инновациям уже на школьном этапе», — резюмировала директор. 

Организаторы уверены, что интеллектуальное соревнование станет ярким событием для старшеклассников и подарит участникам не только новые знания, но и позитивные эмоции.

