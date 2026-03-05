В Пскове старшеклассники сразятся в брейн-ринге в честь Дня числа π

Интеллектуальный брейн-ринг «Высший ПИлотаж», приуроченный к Международному дню числа π, пройдет в Псковском техническом лицее 13 марта. Мероприятие объединит учащихся 10-х классов, которым предстоит продемонстрировать эрудицию, логическое
мышление и командную работу, отвечая на вопросы, связанные с числом π, математикой, инженерией и историей науки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в промышленном технопарке «Электрополис».
Фото: промышленный технопарк «Электрополис»
Мероприятие проведут технопарк «Электрополис» совместно с Псковским региональным отделением Союза машиностроителей России. Формат брейн-ринга предполагает динамичную интеллектуальную борьбу команд, быстрые ответы и нестандартные задания. Организаторы обещают, что игра будет не только познавательной, но и по-настоящему увлекательной.
Директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова поддержала коллегу, а также подчеркнула, что такой формат — это отличная возможность показать, что точные науки могут быть захватывающими и вдохновляющими.
Организаторы уверены, что интеллектуальное соревнование станет ярким событием для старшеклассников и подарит участникам не только новые знания, но и позитивные эмоции.