Сергей Литвиненко: Учеба необходима каждому депутату, независимо от опыта и возраста

Депутаты Псковской городской Думы регулярно проходят специальную подготовку, направленную на повышение эффективности их профессиональной деятельности. Что значит депутатская учёба, чему учат депутатов, чем данная учёба полезна, рассказал депутат городской Думы от ЛДПР Сергей Литвиненко в эфире радио ПЛН FM.

Одной из ключевых форм подготовки является проведение учебных занятий, посвященных различным аспектам парламентской деятельности. По словам Сергея Литвиненко, особое внимание уделяется доведению до депутатского корпуса и их помощников нормативной базы.

«Работа по учебе строится таким образом, что мы получаем необходимую информацию о текущих нормах и изменениях в законодательстве. Например, недавно прошла учеба, посвященная работе ТОСов. Эта тема становится особенно актуальной, поскольку поддержка движения ТОСов значительно возросла благодаря усилиям губернатора Михаила Ведерникова», - поделился гость студии.

Важную роль системы территориального общественного самоуправления (ТОС) он отметил отдельно:

«Я положительно отношусь к этой форме активности, скажем так, взаимодействия граждан с властью. Я считаю, что это нормальная форма. Долгое время к ней относились настороженно и не понимали. Благодаря поддержке правительства области и Михаила Юрьевича Ведерникова нам выделили больший фонд на развитие ТОСов, и это движение будет работать. Я также являюсь членом комитета (гордумы - ред.) по правовым вопросам и местному самоуправлению. На каждом заседании мы рассматриваем включение двух-трёх ТОСов, утверждаем границы. Это планомерная работа, которая постоянно ведётся. Я вижу, что люди поверили в ТОСы, начали решать свои вопросы. Иногда мы действительно не знаем, чем живёт тот или иной дом, подъезд, но люди могут объединиться и реализовать свои идеи».

Сергей Литвиненко также указал на полезность семинаров для депутатов, закрепленных за одномандатными округами, поскольку они помогают лучше понимать процесс подачи заявок и соблюдения необходимых процедур. Он уточнил, что учебные занятия проводятся сотрудниками Думы и членами комитетов. Это, по его словам, обеспечивает доступность информации и возможность задать интересующие вопросы.