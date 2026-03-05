Борис Елкин поручил коммунальщикам убирать мусор во дворах по мере таяния снега

Убирать мусор во дворах и других общественных пространствах по мере таяния снега поручил коммунальным службам глава города Пскова Борис Елкин.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Снег активно тает, и под ним, к сожалению, проявляется мусор, накопившийся за зиму. Дал поручение коммунальным службам убирать дворы и общественные пространства сразу по мере оттаивания, не дожидаясь, пока сойдет весь снег», - написал Борис Елкин в Telegram.

