Борис Елкин поручил коммунальщикам убирать мусор во дворах по мере таяния снега

Убирать мусор во дворах и других общественных пространствах по мере таяния снега поручил коммунальным службам глава города Пскова Борис Елкин. 

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Снег активно тает, и под ним, к сожалению, проявляется мусор, накопившийся за зиму. Дал поручение коммунальным службам убирать дворы и общественные пространства сразу по мере оттаивания, не дожидаясь, пока сойдет весь снег», - написал Борис Елкин в Telegram.

 

Подробнее о том, как Псков встречает весну, можно узнать в нашем фоторепортаже. 

