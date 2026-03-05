 
Общество

На заводе «Титан-Полимер» ввели в эксплуатацию оборудование для высотных работ

0

На заводе «Титан-Полимер» введен в эксплуатацию коленчатый электрический подъемник, предназначенный для выполнения технических работ на высоте до 20 метров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода, новое оборудование расширяет возможности служб главного энергетика и главного механика при обслуживании производственной инфраструктуры предприятия.

Фото: «Титан-Полимер»

Использование подъемника позволит повысить эффективность проведения высотных работ, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, инженерных коммуникаций и элементов производственных зданий, уточнили в пресс-службе. 

Электрический подъемник оснащен коленчатой стрелой, обеспечивающей доступ к труднодоступным участкам производственных помещений. Конструкция оборудования позволяет выполнять работы в ограниченном пространстве цехов.

Оборудование работает на электрической тяге, что позволяет использовать его внутри производственных помещений. Интеллектуальная система управления энергопотреблением обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. К дополнительным преимуществам относятся низкий уровень шума и простота обслуживания, что создает комфортные условия труда в закрытых помещениях, рассказали на заводе. 

Внедрение современной техники является частью плановой работы по совершенствованию производственной инфраструктуры предприятия и повышению безопасности выполнения работ на высоте.

«Мы последовательно модернизируем производственную инфраструктуру предприятия, поскольку это ключевой фактор устойчивого развития производства. Использование современного оборудования – это инвестиция в безопасность, эффективность и экологичность наших процессов. Такие меры позволяют повышать качество продукции, снижать затраты и улучшать условия труда сотрудников», - поделился генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев. 
