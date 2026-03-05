 
Общество

В Гдове бывшую начальницу почты наказали за хищение на сумму свыше 250 тысяч рублей

Гдовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи Псковского почтамта УФПС Псковской области АО «Почта России», расположенных на территории Гдовского района, которая, являясь материально ответственным лицом, присвоила вверенные товарно-материальные ценности и денежные средства из отделения почтовой связи на общую сумму более 250 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона. 

В ходе судебного заседания гражданка Хохлова полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, пояснила, что преступление совершила в связи с тяжелым материальным положением.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев. Также с осужденной в полном размере взыскан ущерб, причиненный преступлением.

Ранее за хищение осудили бывшего начальника отделения почтовой связи «Усвяты».

