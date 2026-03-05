Псковича приговорили к 250 часам обязательных работ за хранение наркотиков

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в декабре 2025 года мужчина незаконно приобрел и хранил для личного употребления наркотическое средство в значительном размере (0,9 грамма), которое извлек из тайника-закладки на одной из улиц Пскова. Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, задержав на железнодорожном перегоне Псков-Товарный-Березки.

Наркотик изъят из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, суд приговорил подсудимого к 250 часам обязательных работ.

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.