Житель Псковской области получил 10 лет колонии за нарколабораторию в бане

Стругокрасненский районный суд вынес приговор местному жителю, организовавшему в своем домовладении лабораторию по производству наркотиков. Мужчина, ранее уже судимый за аналогичное преступление, признан виновным по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина, имеющий необходимые познания в области химии и осведомленный о процессе получения наркотического средства, приобрел необходимое оборудование, химические реактивы и, приспособив помещение бани под химическую «лабораторию», произвел вещество массой 179,197 грамм.

Произведенное наркотическое средство стал незаконно хранить до момента его изъятия сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении не признал, указал, что используя свою «лабораторию» и приобретенные химические вещества, он действительно изготовил данное наркотическое средство, но не в целях продажи или личного потребления, а в целях использования его для дальнейших исследований.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

