Александр Козловский обсудил с ветеранами СВО развитие проекта «СВОй ритм» в Великих Луках

Развитие проекта «СВОй ритм» обсудил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского на встрече с командой победителей проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России в Великих Луках.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

За чашкой чая в общественной приемной гости обсудили реализацию проекта, который великолучане представили на чемпионате и с которым одержали победу.

«Для меня было особенно важно услышать о том, как развивается проект из первых уст. В команде — участники специальной военной операции и люди, которые ежедневно помогают бойцам: волонтеры, общественники. Проект "СВОй ритм" уже работает в нашем городе и помогает ветеранам специальной военной операции возвращаться к активной жизни через спорт, общение и поддержку друг друга», — отметил Александр Козловский.

В планах команды планируется запуск новых направлений: занятий по шахматам и пулевой стрельбе, расширение работы с молодежью, а также создание передвижной выставки, посвященной СВО. 

 
«От всей души поблагодарил команду за их инициативу, за неравнодушие и за то, что они продолжают служить обществу уже в мирной жизни. Уверен, у проекта "СВОй ритм" большое будущее, и со своей стороны обязательно поддержу его дальнейшее развитие», — заверил депутат.
