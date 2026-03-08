Игорь Иванов: Женщины составляют основу профсоюзного движения в Псковской области

Женская половина Псковской области составляет основу профсоюзного движения в регионе. Об этом в своем поздравлении с Международным женским днем упомянул председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Дорогие женщины — труженицы, коллеги, соратницы! От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — Международным женским днём 8 Марта! Этот праздник неслучайно приходит к нам вместе с весной — временем пробуждения, обновления и надежды. Ведь именно вы, дорогие женщины, наполняете жизнь теплом, светом и смыслом — и дома, и на работе, и в нашем общем профсоюзном деле. Сегодня женщины Псковщины трудятся в самых разных отраслях — в образовании и здравоохранении, на производстве и в сфере культуры, в науке и социальной работе. Вы несёте на своих плечах огромную ответственность, сочетая профессиональное мастерство с душевной щедростью, требовательность — с чуткостью, силу характера — с удивительной женской мудростью. Без вашего самоотверженного труда невозможно представить ни одну сферу жизни нашего региона», - сказал Игорь Иванов.

Отдельно он поблагодарил профсоюзный актив.

«Особые слова благодарности — нашим профсоюзным активистам. Женщины составляют основу профсоюзного движения Псковской области. Именно вы — председатели первичных организаций, члены профсоюзных корсоветов, уполномоченные по охране труда — ежедневно стоите на страже прав и интересов работников. Вы ведёте непростые переговоры, добиваетесь справедливых условий труда, поддерживаете коллег в трудные минуты. Ваша неравнодушная позиция, энергия и преданность делу солидарности — это тот фундамент, на котором держится сила наших профсоюзов. Вы умеете то, что не под силу многим: объединять людей, вдохновлять на общее дело, находить выход из самых сложных ситуаций — и при этом оставаться прекрасными, женственными, любящими и любимыми. В этот светлый день я желаю каждой из вас крепкого здоровья, семейного благополучия, душевной гармонии и радости. Пусть ваш труд всегда будет достойно оценён, пусть рядом будут надёжные и любящие люди, а весеннее настроение не покидает вас круглый год. Пусть сбываются мечты, а жизнь дарит больше поводов для улыбки!» - добавил Игорь Иванов.

Напомним, что сегодня отмечается Международный женский день.