Александр Котов: 8 марта напоминает нам о ценности и достоинстве каждой женщины

С Международным женским днем от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«8 марта – чудесный праздник, который наполняет воздух ароматом весны и подчёркивает красоту, нежность и мудрость прекрасной половины человечества. Этот день напоминает о ценности и достоинстве каждой из вас, выделяет вашу уникальную роль в семье и обществе. Вы являетесь источником вдохновения и прогресса и одновременно остаётесь хранительницами семейного очага и традиций. Вы привносите в жизнь свет, доброту и гармонию. Ваша сердечная теплота, искренняя любовь, жизненная энергия и вера в лучшее дают силы в настоящем и вселяют надежду на будущее. С праздником! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и счастьем!» - сказал Александр Котов.

Напомним, сегодня во всем мире отмечается Международный женский день.