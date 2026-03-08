Акция «Вам, любимые» прошла в Пскове

Ежегодная всероссийская акция, приуроченная к Международному женскому дню, состоялась в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

Цветы вручались волонтерами Ресурсного центра добровольчества одновременно на площади Ленина и в районе Четырех углов в Пскове.

Каждой девушке и женщине подарили тюльпаны – главный символ праздника.

Напомним губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал проект «Весна. Стоит только расправить крылья». В единой весенней стилистике украшены пассажирские автобусы и остановки, в разных местах Псковской области появятся тематические муралы.