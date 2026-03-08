Обучение алгоритмам поиска людей в природной среде прошло в Пскове

Обучение алгоритмам поиска в природной среде «Заря, ответь Лисе 2» прошло в Пскове, сообщается в группе регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Видео: «Лиза Алерт» / «ВКонтакте»

«Наши новые добровольцы – это обычные люди, для которых такое мероприятие стало важным этапом в подготовке к предстоящему летнему сезону. Многие из них узнали об отряде "ЛизаАлерт" из ленты новостей или от знакомых и впервые побывали на подобных учениях», - отметили в отряде.

Участникам рассказали об основах радиосвязи и работы с отрядным оборудованием. Особое внимание уделялось ориентированию на местности и методикам поиска.

«Но теория — это только половина дела. Под руководством опытных инструкторов прошла практическая часть занятий. Все желающие научились применять полученные знания на практике. Такие занятия — это не просто тренировка. Это уверенность, которая появляется с опытом. И шаг к тому, чтобы в нужный момент быть готовыми выйти на поиск и сделать всё возможное. Мы благодарим инструкторов за организацию и проведение обучения, а добровольцев — за готовность учиться и быть частью общего дела. Если вы тоже хотите присоединиться к следующим занятиям, следите за новостями отряда. До встречи на следующем полевом!» - подытожили поисковики.