Главный судебный пристав региона поздравил псковичек с 8 марта

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников поздравил женщин с международным женским днем, сообщается в группе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: УФССП по Псковской области

«Дорогие женщины! Поздравляю вас с прекрасным праздником весны, красоты и нежности — 8 Марта! Пусть эта весна подарит вам вдохновение, крепкое здоровье и душевное равновесие. Пусть глаза сияют от счастья, а рядом всегда будут надежные плечи и верные друзья. Желаю вам гармонии, любви и благополучия! Мы всегда в долгу перед вами», - сказал Сергей Колесников.