 
Общество

Главный судебный пристав региона поздравил псковичек с 8 марта

0

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников поздравил женщин с международным женским днем, сообщается в группе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: УФССП по Псковской области

«Дорогие женщины! Поздравляю вас с прекрасным праздником весны, красоты и нежности — 8 Марта! Пусть эта весна подарит вам вдохновение, крепкое здоровье и душевное равновесие. Пусть глаза сияют от счастья, а рядом всегда будут надежные плечи и верные друзья. Желаю вам гармонии, любви и благополучия! Мы всегда в долгу перед вами», - сказал Сергей Колесников.

Напомним, что сегодня отмечается Международный женский день.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026