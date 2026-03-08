 
Общество

Наталья Федорова: Быть женщиной - это особая миссия

0

Поздравления в адрес женщин опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова.

Видео: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Милые женщины! Сердечно поздравляю вас с 8 Марта, праздником весны, красоты и нежности. Быть женщиной — это особая миссия. Вы несёте заботу, радость, гармонию, дарите этому миру новую жизнь, оберегаете домашний очаг от бед и невзгод, храните семейные ценности. Благодаря вам жизнь ваших близких наполнена мудростью, заботой, нежностью и душевным теплом. Мы — главная поддержка мужчин, их опора и вдохновляющая сила. В современном мире женщина — это не только заботливая мама, преданная жена и подруга. Женщина проявляет себя во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. В таких жизненно важных отраслях, как образование, здравоохранение, торговля, культура и сфера услуг, представительницы прекрасного пола составляют абсолютное большинство», - сказала Наталья Федорова.

По ее словам, женщины являются движущей и объединяющей общество силой.

«Именно женщины сегодня, в непростое время являются движущей силой и поддержкой наших воинов, объединяя всё общество в едином порыве, помогая нашим защитникам. Дорогие женщины, в этот праздничный день, в ваш адрес прозвучит немало добрых и тёплых слов поздравлений и ни одно из них не будет преувеличением. Пусть в ваших семьях царит мир, покой и благополучие, а ваши сердца будут согреты заботой, вниманием, чуткостью и уважением наших мужчин. Гармонии, радости, счастья и успехов. С праздником, с Международным женским днём, дорогие женщины», - подытожила глава округа.

