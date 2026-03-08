Эксперт не исключила возможность появления нового летального вируса

Появление патогена, который может вызвать высокую смертность среди людей, не исключается. Кроме того, особое внимание стоит обратить на вирус гриппа птиц и Нипах, которые могут изменить свою структуру, сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Появляются тяжелые инфекции, вызванные, казалось бы, известным вирусом, но все-таки уже немного измененным. И сегодня не исключено появление нового патогена с высоким уровнем летальности. Особое внимание привлечено к вирусу гриппа птиц и Нипах, которые могут изменить свою структуру, а также к лекарственной устойчивости при туберкулезе. Кроме того, большое значение приобретает биотерроризм, нельзя исключать развитие генной инженерии, это оказывает влияние на возможность создания искусственных патогенов, бактерий и вирусов», - сказала она.

По ее словам, существует врожденный иммунитет, который встречается с инфекцией и позволяет организму познакомиться с ней. Затем вырабатывается адаптивный, специфический иммунитет. Он играет важную роль в том, как мы способны при встрече с этой инфекцией вновь с ней побороться.

Малинникова уточнила, что также колоссальную роль в борьбе с инфекциями играет вакцинация, пишет ТАСС.

«Отмени сейчас вакцины - мы сразу погибнем. Больше половины населения погибнет от кори, краснухи, дифтерии и так далее. Сегодня также необходимо думать о барьерных функциях нашего иммунитета, поэтому микробиота человека и иммунные препараты в будущем, я думаю, сыграют определенную роль. То есть мы будем уже работать на уровне бактерий, которые сами будут искать патоген и с ним бороться», - завершила врач.