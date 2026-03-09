 
Общество

Как вести себя в гололедицу, рассказали великолукским школьникам

0

В Великих Луках сотрудники Госавтоинспекции провели с учащимися средних классов гимназии имени Софьи Ковалевской беседы-инструктажи по проблеме обеспечения безопасного дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Обучающимся были разъяснены правила дорожного движения, касающиеся порядка перехода проезжей части дороги. Особый акцент был сделан на особенностях движения в сложных дорожных условиях, связанных с гололедицей, и использованием световозвращающих элементов в тёмное время суток.

 В пятых классах было организовано обсуждение  ДТП, произошедшего с ребенком-пешеходом на территории города  за истекший период февраля 2026 года. По окончании занятия гимназисты задавали вопросы представителям Госавтоинспекции, на которые получали исчерпывающие ответы.

