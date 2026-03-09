В Госдуме рассказали, для кого выгоднее единое пособие

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет выгоднее для неработающих мам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет — для работающих с высоким заработком, а при невысоком доходе нужно рассчитывать выгоду индивидуально, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

Изображение создано нейросетью

«В большинстве случаев для неработающих мам единое пособие выгоднее. Для работающих с высоким заработком выгоднее пособие по уходу. Для работающих с невысоким заработком — зависит от конкретных цифр», - сказал Каплан Панеш.

Депутат напомнил, что единое пособие, которое выплачивается с 2023 года, заменило собой несколько выплат, включая пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Но, по его словам, для работающих родителей пособие по уходу сохранилось как самостоятельная выплата, потому что оно рассчитывается, исходя из заработка, а не из прожиточного минимума.

Парламентарий отметил, что семья с новорожденным действительно оказывается перед выбором, но выбор этот возможен не всегда и зависит от того, работает ли мать.

«Для неработающей матери ситуация такая: она может получать либо минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 10 837 рублей (с учетом февральской индексации), либо единое пособие, размер которого составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России это от 9 до 18 тысяч рублей», - уточнил он.

Депутат отметил, что единое пособие выплачивается до 17 лет, а пособие по уходу — только до полутора.

«Выбор очевиден: если семья проходит по критериям нуждаемости, единое пособие почти всегда выгоднее, плюс оно дольше платится», - подчеркнул он.

Политик добавил, что для работающей матери выбор тоже есть, но он сложнее. По его словам, она может оформить пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое составляет 40 процентов от ее среднего заработка, с минимальным порогом 10 837 руб. и максимальным — 83 021 руб. Он также уточнил, что одновременно она может подать заявление на единое пособие, но здесь включается механизм комплексной оценки нуждаемости.

«Если мама работала и получала высокую зарплату, пособие по уходу может быть очень существенным — вплоть до 83 тысяч рублей в месяц. В этом случае единое пособие, даже в максимальном размере (около 18 тысяч), просто неконкурентоспособно», - отметил Панеш.

Депутат подчеркнул, что если мама работала, но зарплата была небольшой, и пособие по уходу получается «близким к минималке», тогда стоит посчитать.

В этом случае, по его словам, возможно, единое пособие окажется выше, пишет РИА Новости.

Кроме того, как уточнил политик, если в семье несколько детей, единое пособие назначается на каждого ребенка, и это тоже влияет на итоговую сумму.

«Но есть ограничение: единое пособие назначается только семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Если папа хорошо зарабатывает, семья может просто не пройти по критериям нуждаемости», - добавил парламентарий.

Также, по словам Панеша, применяется правило минимального трудового дохода: каждый трудоспособный член семьи должен заработать за год не менее восьми МРОТ, то есть 216 744 рубля, если нет уважительных причин для отсутствия дохода. Это, по его словам, новое правило 2026 года, и оно «отсекает» многих.

«Самое главное — не пытайтесь получать обе выплаты одновременно на одного ребенка. Это запрещено законом. Пособие по уходу до полутора лет и единое пособие — взаимоисключающие выплаты для одного ребенка в возрасте до полутора лет», - подчеркнул депутат.

Парламентарий уточнил, что единое пособие можно получать на старших детей, одновременно находясь в отпуске по уходу за младшим и получая пособие по уходу на него.