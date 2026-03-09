Суд в Москве запретил сайт с инструкцией по производству взрывчатки из мыла

Останкинский районный суд Москвы принял решение запретить доступ к интернет-сайту, на котором была размещена инструкция по изготовлению взрывчатого вещества с использованием бытовой химии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном интернет-портале судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что во время мониторинга Сети правоохранительные органы обнаружили ресурс, где публиковались материалы о способе создания взрывчатки из подручных средств, включая мыло. Страница содержала подробное описание так называемого уникального метода изготовления взрывчатых веществ в домашних условиях.

Суд пришел к выводу, что подобная информация может быть использована для совершения противоправных действий, включая хулиганство и террористические преступления. Данное постановление вступит в силу 25 марта текущего года.

Останкинский суд столицы 6 марта по требованию прокуратуры запретил ресурсы содержащие инструкции по изготовлению бутылок с зажигательной смесью. Уточнялось, что «коктейль Молотова» является общим названием простейших жидкостных зажигательных гранат, пишут «Известия».

В суде также отметили, что информация о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ может использоваться для совершения терактов, хулиганства и массовых беспорядков.