Мошенники выманивают сканы документов для открытия электронных кошельков

Мошенники стали выступать «посредниками по оформлению загранпаспортов», выманивая сканы имеющихся документов, чтобы оформить на них электронные кошельки для вывода украденных денег, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«В интернете активно рекламируются посредники, предлагающие "оформление загранпаспорта за 3 дня без очереди", "визу в любую страну без отказа" или "срочную замену паспорта". Услуга требует 100% предоплаты и отправки сканов нынешних паспортов, СНИЛС, ИНН», - рассказали в «Мошеловке».

Однако после оплаты связь с «турагентством» теряется, а документы используются для оформления электронных кошельков в целях дропперства. Особый интерес для мошенников представляют люди, планирующие зарубежные поездки, добавили эксперты, пишет РИА Новости.

В «Мошеловке» советуют подавать документы на загранпаспорт лично в МФЦ или ГУВМ МВД либо через официальный портал «Госуслуги». При обращении в турагентства и визовые центры, там рекомендуют проверять их наличие в официальных реестрах.
«Опасайтесь слишком быстрых сроков и низких цен, а также требований перевести деньги на карту физического лица», - заключили в пресс-службе.

