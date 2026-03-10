На Псковском озере провели рейды по профилактике гибели на водоемах

Рейды по профилактике гибели на водных объектах проводят сотрудники администрации и Госавтоинспекции в Псковском округе. В выходные дни они работали в прибрежной зоне Псковского озера, информируя граждан о запрете выхода на лёд и раздавая памятки о безопасности, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница в социальной сети «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой

«Совместно с пограничниками ФСБ России по Псковской области фиксировали нарушителей и составляли протоколы об административных правонарушениях на водоёмах», - рассказала глава Псковского округа и подчеркнула, что лёд под воздействием положительных температур теряет прочность, появляются трещины и промоины, что увеличивает риск проваливания.

«Призываем рыбаков-любителей не выходить на лёд! С каждым днем вероятность оказаться под его поверхностью значительно возрастает!» - отметила Наталья Федорова.

Глава напомнила, что в Псковском округе создана оперативная группа по контролю паводковой ситуации и действиям в случае ухудшения обстановки. «На данный момент ситуация не вызывает тревоги», - добавила Наталья Федорова.

Выход на лёд уже запрещён на всей территории Псковской области.