Дмитрий Мельников: Законодательные изменения 2026 года защищают бизнес от потребительского терроризма

Внесенные в законодательство в 2026 году изменения защищают бизнес от потребительского терроризма, заявил в эфире ПЛН FM председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.

Он отметил, что новые правила ограничивают неустойку суммой договора и запрещают передачу требований по неустойке третьим лицам. Данные меры, по мнению председателя Псковского отделения «Деловой России», уменьшают возможности для «профессионалов», зарабатывающих на подобных кейсах.

Дмитрий Мельников также подчеркнул: «Изменились правила для технически сложных товаров: теперь выплаты осуществляются с учетом износа, что исключает ситуации, когда недобросовестный потребитель, зная о незначительном дефекте, фиксирует его и спустя два года решает вернуть устаревший ноутбук или снегоход, получая за него полную стоимость».

Он указал на важность поиска досудебных механизмов урегулирования конфликтов между предпринимателями и потребителями, чтобы снизить нагрузку на суды и избежать потерь для бизнеса: «Работа над поиском баланса интересов между потребителями и бизнесом ведется как Роспотребнадзором, так и деловыми сообществами, и правительством. Успехи, безусловно, есть. На мой взгляд, стоит обратить внимание на поиск возможностей досудебного урегулирования конфликтов между предпринимателями и потребителями или торговыми платформами».

«Судебные дела завалены подобными исками, они затягиваются, оборотные средства простаивают, товар либо уничтожается, либо теряет актуальность из-за сезонности или трендов. Это приводит к потерям у предпринимателей, что в свою очередь заставляет их повышать цены, стараясь компенсировать эти расходы. В условиях экономии это негативно сказывается на росте инфляции и цен. Вот направление работы, которое, на мой взгляд, является актуальным», - добавил Дмитрий Мельников.

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова в эфире радио ПЛН FM при этом отметила, что случаи потребительского терроризма не являются актуальными для Псковской области.

Пресс-портреты

Мельников Дмитрий Павлович

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

