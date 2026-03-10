Кремль заявил о необходимости анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

Локальные ограничения связи и интернета в крупных городах РФ происходят в строгом соответствии с законом, но проблемы, которые в связи с этим возникли у бизнеса, требуют дополнительного анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством, это первое. Информация на этот счет заблаговременно представлялась», - сказал Песков, комментируя ситуацию с локальными отключениями связи и интернета в столице и других городах России.

Он напомнил и о законах, которые принимались недавно на этот счет.

Песков подчеркнул, что связано это всё, главным образом, с обеспечением безопасности.

«Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса, то, конечно же, это предмет для дополнительного анализа. Вы знаете, что в разных контекстах возникают темы добавления в "белые списки" тех или иных ресурсов. Это было и на прямой линии, которая была в конце прошлого года. Кстати, они были добавлены. Ну, и по мере того, как будет анализироваться опыт, то, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям», - отметил представитель Кремля.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон об уточнении обязанностей операторов связи. Документ предусматривает обязанность операторов приостанавливать оказание услуг связи при поступлении соответствующего требования от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ, пишет «Интерфакс».

Оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ.