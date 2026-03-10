 
Общество

Школа и детсад в Псковской области полностью закрыты на карантин из-за ОРВИ

В целях предотвращения распространения ОРВИ в Псковской области закрыто 10 классов в шести школах, одна группа в среднем профессиональном учебном заведении. Полностью закрыты одна школа и один детский сад, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. 

В связи с продолжающейся активностью вирусов в весенний период управление Роспотребнадзора напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. Самое главное – не заниматься самолечением и при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что с 2 по 8 марта в Псковской области зарегистрировано 3 373 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,1%. 

