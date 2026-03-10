 
Общество

В Псковской области отметили заслуги работников муниципальных архивов

0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню архивов в России, состоялось в Корпоративной академии правительства Псковской области во вторник, 10 марта. Оно объединило специалистов архивного дела из разных муниципалитетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Министр юстиции Псковской области Марина Чамкина поздравила работников муниципальных архивов региона с профессиональным праздником и вручила им ведомственные региональные награды.

Обращаясь к архивистам и архивариусам Псковской области, Марина Чамкина обратила внимание, что значимость их профессии, несмотря на век цифровизации и информационных технологий, не уменьшилась. «Каждая организация, каждый орган власти обязан формировать свой архив. В ваших архивохранилищах лежат уникальные документы, которые рассказывают об истории вашего муниципального образования, о жизни, о труде наших граждан. Большая работа, которую вы проводите, — это сохранение исторической памяти, сохранение памяти о подвигах героев, которые сражались на территории вашего района, о трудовых подвигах. Хочу поблагодарить вас за ваш труд. Он не всегда легкий, не всегда простой. Он, наверное, не всегда виден, но очень ценен», — отметила министр.

Напомним, День архивов отмечают в России ежегодно 10 марта. Именно в этот день в 1720 году Петр Первый учредил «Генеральный регламент». Он ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность архивариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». «Генеральный регламент или Устав» был первым шагом на пути создания в государстве отдельной архивной службы как особой сферы его жизнедеятельности.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026