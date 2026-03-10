В Псковской области отметили заслуги работников муниципальных архивов

Торжественное мероприятие, посвященное Дню архивов в России, состоялось в Корпоративной академии правительства Псковской области во вторник, 10 марта. Оно объединило специалистов архивного дела из разных муниципалитетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Министр юстиции Псковской области Марина Чамкина поздравила работников муниципальных архивов региона с профессиональным праздником и вручила им ведомственные региональные награды.

Обращаясь к архивистам и архивариусам Псковской области, Марина Чамкина обратила внимание, что значимость их профессии, несмотря на век цифровизации и информационных технологий, не уменьшилась. «Каждая организация, каждый орган власти обязан формировать свой архив. В ваших архивохранилищах лежат уникальные документы, которые рассказывают об истории вашего муниципального образования, о жизни, о труде наших граждан. Большая работа, которую вы проводите, — это сохранение исторической памяти, сохранение памяти о подвигах героев, которые сражались на территории вашего района, о трудовых подвигах. Хочу поблагодарить вас за ваш труд. Он не всегда легкий, не всегда простой. Он, наверное, не всегда виден, но очень ценен», — отметила министр.

Напомним, День архивов отмечают в России ежегодно 10 марта. Именно в этот день в 1720 году Петр Первый учредил «Генеральный регламент». Он ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность архивариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». «Генеральный регламент или Устав» был первым шагом на пути создания в государстве отдельной архивной службы как особой сферы его жизнедеятельности.