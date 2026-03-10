Объявлена регистрация на онлайн-игру «1418» для юных псковичей

Волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Игра «1418» проводится в целях подготовки к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы» и в этом году пройдет уже в шестой раз. В 2022 году игра вошла в Книгу рекордов России как самая массовая интеллектуальная историческая онлайн-игра, посвященная событиям Великой Отечественной войны. А в 2025 году уже свыше 80 тысяч человек из 60 стран мира смогли проверить свои знания о подвигах Героев.

«2026 год объявлен президентом России Годом единства народов России. Поэтому мы посвящаем игру "1418" теме нашего исторического единства. Мы напоминаем непреложный факт: Великую Победу одержал единый многонациональный советский народ. Приглашаем всех присоединиться, тем более игра поможет лучше подготовиться к Международной акции "Диктант Победы"», — отметила зампред комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы», председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

Игра будет состоять из двух блоков, каждый из которых включает 10 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной и Второй мировой войн и направленных на увековечение памяти о героях Советского Союза, которые, независимо от их национальной принадлежности и рода войск, внесли неоценимый вклад в защиту Родины.

Игра объединит участников не только из России, но и из-за рубежа. Для удобства игроков из разных стран и регионов России в один день пройдут 4 трансляции для смежных федеральных округов, а также одна на английском языке. Серия игр пройдёт 24 марта 2026 года по следующему расписанию:

07:00 МСК — трансляция на русском языке для ДФО и СФО.

09:00 МСК — трансляция на русском языке для УФО и ПФО.

11:00 МСК — трансляция на русском языке для СЗФО, ЮФО и исторических территорий РФ с параллельной трансляцией на английском языке.

13:00 МСК — трансляция на русском языке для ЦФО и СКФО.

При создании исторической интеллектуальной игры будут использованы архивные документы, фото-, видео- и аудиохроника. Все материалы пройдут экспертизу профессионального сообщества историков.

Принять участие в игре может любой желающий, но претендовать на подарки смогут только участники в возрасте от 14 до 18 лет включительно, объединившиеся в команды от 3 до 10 человек, включая капитана, и прошедшие предварительную регистрацию.

По итогам каждой из пяти игр будут определены три лучшие команды, которые получат памятные призы от организаторов. Победители определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов в зависимости от правильности ответов и общего минимального затраченного на них времени.

Зарегистрироваться на игру и узнать подробности проведения можно на сайте игра-1418.рф.

Организаторами игры являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы», федеральный партийный проект партии «Единая Россия» «Историческая память», Организационный комитет партии «Единая Россия» «Наша Победа» и Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Фонда президентских грантов.