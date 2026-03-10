 
Общество

Обучиться профессии медиаменеджера предлагает псковичам Центр молодежи

Обучение профессии медиаменеджера предлагает пройти псковичам Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре.

«Хотите научиться стратегически работать с информацией и управлять главными медиапроектами страны? Тогда эта новость для вас! Регистрируйтесь на первый этап образовательной программы подготовки государственно ориентированных медиаменеджеров "Академия стратегических коммуникаций" от Центра "ШУМ". Обучение пройдёт с марта по декабрь», - сообщили в Центре.

Участники смогут освоить ИИ-инструменты и современные медиатехнологии, научиться управлять информационными рисками и строить устойчивые коммуникационные стратегии, войти в кадровый резерв управленцев в сфере медиа и стать частью профессионального сообщества, получить профессиональное сопровождение на протяжении всей программы, а также начать работать с проектами федерального уровня.

«Участникам предстоит пройти установочный онлайн-курс на платформе "Россия – страна возможностей", специализированные онлайн-модули от партнёров, конкурсный отбор, очные образовательные модули в Москве и Калининграде, а также флагманские модули для лучших участников», - добавили в Центре.

