 
Общество

Число российских миллиардеров достигло нового рекорда

Число российских миллиардеров достигло нового исторического рекорда - 155 человек, пишет издание Forbes.

«В 2024 году в рейтинг богатейших людей мира вошло рекордное на тот момент число российских бизнесменов - 125 человек. И теперь каждый год этот рекорд обновляется. В 2026-м в мировой рейтинг Forbes включены сразу 155 россиян», - пишет издание.

Отмечается, что за прошлый год прирост составил девять человек, при этом в пользу российских миллиардеров сыграло ослабление доллара к рублю.

«Если год назад капитала в 80 млрд рублей при переводе в доллары было недостаточно для вхождения в мировой рейтинг Forbes, то в 2026-м бизнесмены с такой рублевой оценкой чистых активов получили шанс попасть в список - по текущему курсу их состояние превышает 1 миллиард долларов», - добавили в Forbes.

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло до нового рекордного значения - 696,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

