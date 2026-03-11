Задолженность россиян по безнадежным кредитам достигла 2,4 трлн рублей

Объем безнадежных долгов российских заемщиков по итогам 2025 года превысил 2,4 трлн рублей, следует из статистики Банка России. Это на треть больше показателя годичной давности, когда он составлял около 1,8 трлн рублей. Речь идет о ссудах пятой категории качества, которые фактически считаются невозвратными.

В целом проблемная задолженность, включающая кредиты четвертой и пятой категорий, сейчас занимает почти 7% розничного портфеля банков. Год назад ее доля составляла около 5,7%, говорится в данных регулятора.

В пресс-службе ЦБ ухудшение платежной дисциплины объясняют в основном проблемными долгами, выданными в конце 2023-го — начале 2024 года, пишут «Известия». Среди них много ссуд заемщикам с низким рейтингом или вовсе без кредитной истории — риски по ним изначально было сложно оценить

При этом банки заранее формируют резервы под проблемные кредиты. По данным ЦБ, общий объем резервов под ссуды четвертой и пятой категорий составляет около 2,3 трлн рублей, что заметно выше прошлогоднего показателя (1,8 трлн).

