Депутат Госдумы Яна Лантратова сменит на посту омбудсмена Татьяну Москалькову

Новым уполномоченным по правам человека может стать председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом сказали три источника в нижней палате и источник, близкий к администрации президента. Лантратова – депутат Госдумы от «Справедливой России». О том, что именно за этой партией сохранится должность, сказали 10 марта на заседании совета Госдумы. Ее должны поддержать все фракции.

Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия заканчиваются в апреле. От комментариев она отказалась.

Лантратовой 37 лет. Она родом из Санкт-Петербурга. Окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета и юридический факультет Северо-Западной академии госслужбы. В середине 2000-х годов работала на телевидении в Санкт-Петербурге. В 2009 г. была региональным куратором проектов «Я – доброволец» и «Доступная среда», которые организовывала «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) в Санкт-Петербурге, работала и на других позициях в МГЕР. В 2011 году участвовала в выборах в Госдуму по списку «Единой России» в региональной группе по Санкт-Петербургу. В 2013–2015 годах возглавляла Союз добровольцев России. В 2012 году Лантратова стала членом Совета по правам человека (СПЧ), а в 2015 году – ответственным секретарем СПЧ. С 2017 по 2019 г. работала главным советником в управлении президента по общественным проектам. В 2019–2021 годах была руководителем гуманитарных проектов на территории СНГ и ЕАЭС департамента развития интеграционных проектов Минэкономразвития. В 2021 году избралась в Госдуму по партийному списку «Справедливой России». В 2025 году возглавила комитет по развитию гражданского общества, пишут «Ведомости».

Согласно закону об уполномоченном по правам человека в России, омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой. Предложения о кандидатах на пост уполномоченного в нижнюю палату могут вноситься президентом, Советом Федерации, депутатами Госдумы и депутатскими объединениями в Госдуме. Предложения о кандидатах на должность уполномоченного вносятся в Госдуму в течение месяца до окончания срока полномочий предыдущего уполномоченного. Срок работы на посту уполномоченного – пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность омбудсмена более чем на два срока подряд. У Москальковой в апреле заканчивается второй срок.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 4 марта на пленарном заседании по итогам доклада Москальковой в верхней палате заявила, что за последние 10 лет произошла трансформация в системе уполномоченных по правам человека. Матвиенко сказала, что по действующему законодательству Москалькова не сможет занимать свой пост дальше, поскольку уполномоченный может быть на этой должности в течение двух сроков. «На самом деле Татьяна Николаевна [Москалькова] – это всероссийская жилетка, в которую люди плачутся, приходя со своей бедой. И надо быть не только высококлассным юристом-правовиком, но и проявлять милосердие и сострадание, желание не просто прийти, а буквально кинуться на помощь», – сказала спикер.

Но возможность оставить Москалькову и дальше на этом посту рассматривалась. Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что было желание, чтобы она продолжила работу, поскольку в период специальной военной операции она оставалась чуть ли не единственной, кто взаимодействовал с украинской стороной, поэтому в такой момент было бы логичным продолжение ее работы. Кроме того, ее деятельность очень высоко оценивали в Кремле, говорил он. В законодательство разрабатывались поправки, чтобы она могла остаться на новый срок. Но Москалькова сама выразила желание уйти с поста уполномоченного после окончания второго срока, говорил один из источников.

Москальковой 70 лет. Она выходец из МВД, где работала в 1980-х годах В конце 1990-х годах началась ее политическая карьера. В 2007 году она стала депутатом Госдумы V созыва от партии «Справедливая Россия», затем переизбралась в Думу VI созыва. В должность уполномоченного по правам человека она вступила в 2016 году, сменив на этом посту Эллу Памфилову, которая перешла на пост председателя Центризбиркома. Если изначально после назначения на этот пост многие эксперты беспокоились, что уполномоченным стал выходец из силовых органов, то позже эти страхи развеялись, и она в меру возможностей отстаивала права граждан. В 2021 году президент Владимир Путин предложил переназначить ее на пост уполномоченного.

«Сейчас институт уполномоченных находится в кризисе, как и другие структуры вроде Совета по правам человека, – считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – Но в случае с Москальковой тот скепсис, с которым воспринималось ее назначение, оказался развеян. Потому что та роль, которую она играла в части обмена пленными, можно соотнести с правозащитной повесткой, с которой ассоциируется должность уполномоченного. И в этом плане, наверное, она оказалась одним из самых эффективных и ярких представителей этого не очень сильного института».

Несколько лет назад в составе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова посещала Псковскую область.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области