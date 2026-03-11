В России не хватает 23 тысячи пожарных, рассказал замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Вячеслав Бутко.

«В России складывается сложная ситуация с укомплектованностью подразделений федеральной противопожарной службы. Из 98 тысяч пожарных и водителей укомплектовано всего лишь 75 тыс. Прежде всего это связано с неконкурентоспособным уровнем денежного довольствия, а также рядом ограничений, накладываемых на пожарных», —так он пояснил необходимость разработки законопроекта, позволяющего призывать в МЧС солдат-срочников.

По его словам, военнослужащие, которые будут проходить срочную военную службу по призыву в пожарной охране, станут привлекаться для тушения пожаров и ликвидации последствий ЧС в качестве пожарных и водителей пожарных автомобилей с первого года службы после прохождения необходимой подготовки. Как уточнил Вячеслав Бутко, они будут нести службу совместно с личным составом дежурных караулов в пожарных частях субъектов РФ на базе уже существующих подразделений МЧС России, пишут «Известия».

«Безусловно, все, проходящие такую срочную службу, будут обеспечены всем необходимым, в том числе обмундированием, питанием и медицинским обслуживанием. При этом время службы для них будет засчитываться также как и другим военнослужащим МО РФ в рамках пенсионного законодательства», — пояснил замминистра.

