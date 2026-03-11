 
Общество

«Собственной персоной»: Начальник псковского УФСИН Виктор Леонов о тюремном жаргоне и жизни «сидельцев»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Собственной персоной». Гостем нового выпуска станет полковник внутренней службы, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним об итогах года работы на посту руководителя регионального УФСИН и профессиональном празднике сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, который ежегодно отмечается в нашей стране 12 марта.

Какие подразделения есть в составе УФСИН по Псковской области? Сколько там работает сотрудников и кого не хватает? Насколько здание Псковского тюремного замка соответствует современным требования к СИЗО? Как кормят в колониях Псковской области? Могут ли «сидельцы» иметь в камере телевизор, холодильник и ноутбук? Сохраняет ли свою актуальность советский лозунг «На свободу с чистой совестью»? Можно ли выжить на зоне без знания тюремного жаргона? Существует ли тюремная иерархия сегодня? Как сотрудники уголовно-исполнительной системы будут отмечать свой профессиональный праздник? 

Об этом и не только - в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

