3,7 млрд рублей взыскали приставы с псковских должников за 2025 год

Заседание коллегии, посвящённое итогам работы управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области за 2025 год и задачам на текущий год, состоялось в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФССП РФ по Псковской области

Заседание коллегии открыл главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. В своём докладе он подвёл итоги деятельности управления за 2025 год по основным направлениям работы, включая исполнение решений судов и актов иных органов, обеспечение установленного порядка деятельности судов, а также защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

Главный судебный пристав Псковской области поблагодарил сотрудников за профессионализм и вклад в результаты службы, отметив, что в 2025 году поставленные задачи в целом были выполнены.

«2025 год для УФССП России по Псковской области был довольно продуктивный, благодаря чему удалось достичь хороших результатов. Всего в 2025 году на принудительном исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Псковской области находилось около 582 тысяч исполнительных производств. Всего за 2025 год окончено более 345 тысяч исполнительных производств. Взысканная сумма по исполнительным документам в пользу различных категорий взыскателей составила 3,7 млрд рублей, что на 446 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для эффективной работы к должникам применено рекордное количество мер по сравнению с прошлыми годами - свыше 4 млн мер принудительного исполнения, что на 20,84% больше», - сообщили в УФССП.

Вопрос взыскания алиментных платежей – приоритетное направление деятельности Федеральной службы судебных приставов. За 2025 год судебные приставы-исполнители Псковской области фактически взыскали более 582 млн рублей в пользу детей (аналогичный показатель прошлого года — 504 млн). Кроме того, за неуплату алиментов в Псковской области 416 алиментщиков привлечены к административной ответственности и более 260 человек - к уголовной.