3,7 млрд рублей взыскали приставы с псковских должников за 2025 год

Заседание коллегии, посвящённое итогам работы управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области за 2025 год и задачам на текущий год, состоялось в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: УФССП РФ по Псковской области
Заседание коллегии открыл главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. В своём докладе он подвёл итоги деятельности управления за 2025 год по основным направлениям работы, включая исполнение решений судов и актов иных органов, обеспечение установленного порядка деятельности судов, а также защиту прав и законных интересов граждан и организаций.
Главный судебный пристав Псковской области поблагодарил сотрудников за профессионализм и вклад в результаты службы, отметив, что в 2025 году поставленные задачи в целом были выполнены.
Вопрос взыскания алиментных платежей – приоритетное направление деятельности Федеральной службы судебных приставов. За 2025 год судебные приставы-исполнители Псковской области фактически взыскали более 582 млн рублей в пользу детей (аналогичный показатель прошлого года — 504 млн). Кроме того, за неуплату алиментов в Псковской области 416 алиментщиков привлечены к административной ответственности и более 260 человек - к уголовной.
