Сказочно-цирковое представление на льду устроят в Пскове

«Снежная Королева» Московского цирка Никулина на льду расскажет историю Герды. Вы отправитесь вместе с маленькой девочкой на поиски ее лучшего друга Кая, похищенного Снежной Королевой.

Вы пройдете через волшебную страну, населенную сказочными персонажами, которые умеют говорить, кататься на коньках и исполнять цирковые трюки. А кто из них поможет найти Кая и спасти его от Снежной Королевы, вы узнаете на нашем ледовом шоу.

В спектакле участвуют акробаты, жонглёры, эквилибристы, вольтижеры, воздушные гимнастки.

Продолжительность 120 минут

Реклама: ООО «Продюсерский центр Артёма Шахкулова», ИНН 6167101840, Erid 2SDnjbzD77D

