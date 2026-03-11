Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерий Бочкин

Заслуженный артист России, актер театра, кино и телевидения, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Валерий Бочкин умер 7 марта на 82-м году жизни. Об этом сообщил Санкт-Петербургский государственный детский драматический театр «На Неве» в своем Telegram-канале.

Фото: Театр «На Неве» / Telegram

В театре напомнили, что артист окончил ГИТИС (курс Г. Г. Конского и О. Н. Андровской) в 1973 году, в 80-е годы играл в ленинградском Театре драмы и комедии (на Литейном), а с 1987 года актер служил в театре «На Неве».

В 1997 году Валерий Бочкин был удостоен звания заслуженного артиста России.

«В каждой своей роли Валерий Николаевич был убедительным и многогранным. Всех очаровывали его природная эмпатия, чувство юмора и душевная отзывчивость. Театр выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста. Светлая память о Валерии Николаевиче навсегда сохранится в сердцах родных, коллег и благодарных зрителей», — скорбят в театре.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позже. Причина смерти Бочкина не уточняется.