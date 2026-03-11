 
Общество

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерий Бочкин

0

Заслуженный артист России, актер театра, кино и телевидения, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Валерий Бочкин умер 7 марта на 82-м году жизни. Об этом сообщил Санкт-Петербургский государственный детский драматический театр «На Неве» в своем Telegram-канале.

Фото: Театр «На Неве» / Telegram

В театре напомнили, что артист окончил ГИТИС (курс Г. Г. Конского и О. Н. Андровской) в 1973 году, в 80-е годы играл в ленинградском Театре драмы и комедии (на Литейном), а с 1987 года актер служил в театре «На Неве».

В 1997 году Валерий Бочкин был удостоен звания заслуженного артиста России.

«В каждой своей роли Валерий Николаевич был убедительным и многогранным. Всех очаровывали его природная эмпатия, чувство юмора и душевная отзывчивость. Театр выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста. Светлая память о Валерии Николаевиче навсегда сохранится в сердцах родных, коллег и благодарных зрителей», — скорбят в театре.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позже. Причина смерти Бочкина не уточняется. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026