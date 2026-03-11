 
Общество

Псковские полицейские помогли беременной оперативно добраться до роддома

0

Полицейские Пскова помогли беременной женщине оперативно добраться до роддома, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: УМВД РФ по Псковской области

Лейтенант полиции Александр Дементьев и младший лейтенант полиции Артур Егоров несли службу на федеральной автодороге, когда к ним подъехала иномарка. Встревоженная автоледи обратилась к полицейским с просьбой помочь ей оперативно добраться до перинатального центра, так как в салоне автомобиля находилась беременная женщина, у которой начались роды.

Экипаж Госавтоинспекции незамедлительно передал информацию о случившемся дежурному и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, за считанные минуты по кратчайшему пути сопроводил машину с роженицей в учреждение здравоохранения, где ее встретили врачи. 

 
«Через несколько часов на свет появился мальчик, которого назвали Роман. 8 марта сотрудники Госавтоинспекции совместно с членом Общественного совета при УМВД России по Псковской области Ириной Сидоровой в торжественной обстановке встретили на выписке из роддома счастливую маму. Они поздравили семью с пополнением, пожелали новорожденному и его маме здоровья, счастья и безопасных дорог, вручив букет из тюльпанов и детское удерживающие устройство», - сообщили в УМВД.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026