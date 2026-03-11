Псковские полицейские помогли беременной оперативно добраться до роддома

Полицейские Пскова помогли беременной женщине оперативно добраться до роддома, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: УМВД РФ по Псковской области

Лейтенант полиции Александр Дементьев и младший лейтенант полиции Артур Егоров несли службу на федеральной автодороге, когда к ним подъехала иномарка. Встревоженная автоледи обратилась к полицейским с просьбой помочь ей оперативно добраться до перинатального центра, так как в салоне автомобиля находилась беременная женщина, у которой начались роды.

Экипаж Госавтоинспекции незамедлительно передал информацию о случившемся дежурному и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, за считанные минуты по кратчайшему пути сопроводил машину с роженицей в учреждение здравоохранения, где ее встретили врачи.