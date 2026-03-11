Лебеди-кликуны открывают весну в «Михайловском»

В Святогорье, в мемориальные усадьбы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» начали возвращаться из тёплых мест лебеди-кликуны. Об этом сообщает музейная пресс-служба со ссылкой на сотрудника Пушкинского заповедника Алексея Михайлова, которому удалось сфотографировать птиц на озере Кучане, прямо перед беседкой-гротом в парке мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

В музее рассказали, что первых лебедей сотрудники «Михайловского» заметили ещё четыре дня назад, но тогда заснять их хоть сколько-то крупным планом, к сожалению, не получилось. По наблюдениям орнитологов, кликуны обычно улетают на зимовье на север Средиземного моря, на Каспий, а также в Среднюю, Южную и Юго-Восточную Азию. На места гнездовий, утверждают исследователи, птицы прилетают парами в течение всей весны, начиная с середины марта.

В заповеднике предположили, что возвращение лебедей в Святогорье позволяет надеяться на скорое тепло, по которому после необычайно снежной, без единой оттепели зимы все уже очень соскучились.

Теперь в Пушкинском заповеднике со дня на день ждут главных вестников весны — серых цапель, чья колония расположена в соснах у Чёрного (Ганнибалова) пруда, сразу за околицей пушкинского имения. В музее рассказали, что серые цапли обычно возвращаются в свои дома близ мемориальной усадьбы «Михайловское» во второй, реже — в первой декаде марта.