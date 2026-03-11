 
Общество

Принят закон о запрете выдворения из страны служивших в ВС РФ иностранцев

Госдума на заседании в среду приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении административного выдворения из РФ для иностранцев и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавших в выполнении задач, возложенных на ВС России.

Закон предусматривается неприменение такого вида наказания, как административное выдворение за пределы РФ в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ или воинских формирований, если санкция применяемой статьи предусматривает назначение указанного вида наказания.

В этом случае в отношении указанных лиц будет назначаться наказание в виде административного штрафа в пределах санкции применяемой статьи или части статьи раздела II КоАП РФ либо обязательных работ на срок от 100 до 200 часов, пишет «Интерфакс».

При назначении указанным лицам административного наказания за нарушение, в том числе, грубое, правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований этим лицам также может быть назначен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от 1 года до 7 лет, вместо предусмотренного в настоящее время выдворения. 

