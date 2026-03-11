Суд обязал подрядчика восстановить разрушенные пешеходные дорожки в Дедовичах

Арбитражный суд Псковской области обязал компанию «Стройподрядпроект» устранить недостатки в благоустройстве территории пешеходной дорожки и площадок у подъездов №№1-2 многоквартирного дома №21 по улице Октябрьской в посёлке Дедовичи по проекту ТОС «Комфорт» (1 этап). Решение вынесли в рамках дела №А52-4423/2025, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Скриншоты здесь и далее из материалов дела

В октябре 2024 года администрация городского поселения «Дедовичи» заключила контракт с ООО «Стройподрядпроект» на выполнение работ по благоустройству указанной территории. Подрядчик завершил работы в декабре 2024 года. В процессе эксплуатации жильцы дома выявили трещины, выбоины и провалы на пешеходной дорожке и площадках у подъездов, что потребовало проведения гарантийного ремонта. Однако подрядчик уклонился от выполнения своих гарантийных обязательств.

В связи с этим администрация обратилась в суд.