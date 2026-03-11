В Пскове росгвардейцы провели профориентационную встречу со старшеклассниками

В рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии» военнослужащие ведомства провели познавательную встречу со старшеклассниками средней общеобразовательной школы №12 города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие приурочили сразу к двум знаменательным датам: 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине образования войск правопорядка.

Представители регионального управления Росгвардии рассказали школьникам об истории ведомства, от истоков войск правопорядка до современных задач, которые выполняют подразделения Росгвардии. В ходе беседы осветили ключевые этапы развития структуры, её роль в обеспечении безопасности граждан и поддержании общественного порядка.

Особое внимание уделили перспективам профессионального становления в рядах Росгвардии. Военнослужащие подробно рассказали старшеклассникам о возможности поступления в ведомственные высшие учебные заведения. Учащимся представили перечень профильных вузов Росгвардии, требования к кандидатам на поступление, социальные гарантии и перспективы карьерного роста для выпускников.

Акция «Дни Росгвардии» продолжается, в ближайшие недели аналогичные встречи запланировали и в других образовательных учреждениях региона.