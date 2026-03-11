 
Общество

В Пскове росгвардейцы провели профориентационную встречу со старшеклассниками

0

В рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии» военнослужащие ведомства провели познавательную встречу со старшеклассниками средней общеобразовательной школы №12 города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие приурочили сразу к двум знаменательным датам: 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине образования войск правопорядка.

Представители регионального управления Росгвардии рассказали школьникам об истории ведомства, от истоков войск правопорядка до современных задач, которые выполняют подразделения Росгвардии. В ходе беседы осветили ключевые этапы развития структуры, её роль в обеспечении безопасности граждан и поддержании общественного порядка.

Особое внимание уделили перспективам профессионального становления в рядах Росгвардии. Военнослужащие подробно рассказали старшеклассникам о возможности поступления в ведомственные высшие учебные заведения. Учащимся представили перечень профильных вузов Росгвардии, требования к кандидатам на поступление, социальные гарантии и перспективы карьерного роста для выпускников.

Акция «Дни Росгвардии» продолжается, в ближайшие недели аналогичные встречи запланировали и в других образовательных учреждениях региона.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026