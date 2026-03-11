День приемов участников СВО по жилищным и земельным вопросам пройдет 13 марта в Псковской области

Единый день приемов для участников специальной военной операции и их семей по жилищным и земельным вопросам пройдет в Псковской области 13 марта. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Если есть проблемы с жильем, оформлением земельного участка, документами на имущество, вопросы, касающиеся ЖКХ — можно прийти на консультацию и задать вопросы специалистам профильных ведомств. На встречах помогают разобраться в конкретной ситуации и подсказывают, какие есть варианты решения.

В Пскове прием пройдет в региональной общественной приемной по адресу: улица Гоголя, 9 с 10:00 до 12:00. Такие же приемы будут организованы в Великих Луках и муниципальных округах области.

Записаться и уточнить информацию можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12.