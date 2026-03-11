Можно ли родиться «жертвой» булинга или «агрессором», ответил психолог

Генетика булинга — это не миф, а реальность, от которой педагогам становится душно. Клинический психолог Лидия Иншина объяснила, кто есть кто в школьном аду и почему одни обречены быть жертвами, а другие — палачами.

Изображение создано нейросетью

По словам психолога, генетика объясняет до 73% предрасположенности стать жертвой и до 61% — стать агрессором.

Лидия Иншина также рассказала, что исследователи из Института этнологии и антропологии РАН изучают генетические маркеры агрессии у подростков. При этом известно, что один европейский проект, проанализировав данные тысяч семей, сделал неожиданный вывод: связь между детской травлей и проблемами во взрослой жизни объясняется не столько самой травмой, сколько генами.

Оказалось, что один и тот же набор генов может сделать ребенка и жертвой насмешек, и склонным к депрессии взрослым. «То есть мы не просто получаем опыт — мы уже рождаемся с определенной реакцией на него», - заметила специалист.

Наследственный компонент агрессивного поведения составляет от 44 до 72%, пишет RuNews24.ru. У мужчин этот показатель еще выше. Исследования близнецов подтверждают: если один брат агрессивен, у второго шанс быть таким же очень велик, даже если они росли в разных семьях.

Психолог подчеркивает, что в булинге роли расписаны жестко: жертвы, агрессоры, помощники, свидетели, защитники. У каждой из этих ролей есть своя генетическая и психологическая подоплека.

По словам эксперта, жертвы бывают двух типов: покорные, которые терпят молча и не дают отпор, и агрессивные, которые лезут на рожон сами, получая в дальнейшем отпор.

Также эксперт назвала и факторы риска, которыми являются нестабильная семья, частые переезды, а также элементарное отсутствие нормальной «детской тусовки» во дворе.

Лидия Иншина отмечает, что генетика является мощным фактором, однако она — не приговор, поскольку огромную роль играет индивидуальная среда, личный опыт, который не передается по наследству.

«И вот тут включаются взрослые. И часто — проваливаются с треском. Учителя сами нередко становятся дирижерами школьного ада. Педагог может публично унизить ученика, показать всему классу грязный портфель, испорченный банан или двойку в дневнике — и дети моментально считывают сигнал: "Этого можно бить, этого можно травить, этот — не человек". Достаточно одного взгляда, одной усмешки, одной фразы "Ну что с тебя взять, ты же из неблагополучной семьи" — и механизм запущен. Дети не дураки. Они прекрасно понимают, кого взрослый назначил "козлом отпущения"», — пояснила психолог.

Что же нужно делать в такой ситуации? Лидия Иншина подчеркивает, что генетика — не судьба. Она рекомендует не делить людей на «жертв» и «агрессоров», работать со свидетелями, поскольку именно они могут остановить травлю, если их научить.

При этом не стоит забывать и о том, что учителя — либо часть решения, либо часть проблемы. Их молчание вредит не хуже кулаков.

Психолог обращает внимание на важный нюанс: нельзя врать себе, что «это просто дети», так как детская жестокость оставляет шрамы на всю жизнь.