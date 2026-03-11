Брейн-ринг для молодежных команд политических партий стартовал в Пскове

Интеллектуальная игра «Кворум» проходит в псковском Доме молодежи сегодня, 11 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Игру организовал Молодежный общественный совет при Территориальной избирательной комиссии Пскова совместно с Избирательной комиссией Псковской области.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Дорогие друзья, Избирательная комиссия Псковской области всегда организует мероприятия для всех политических партий, чтобы вы в период подготовки к Единому дню голосования, который состоится в сентябре этого года, смогли ещё раз напомнить о себе, рассказать своим избирателям о себе и посоревноваться с вашими оппонентами не на избирательных участках, а именно на игровых площадках», - обратился к присутствующим с приветственным словом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Он уточнил, в молодёжном мероприятии предоставили возможность принять участие всем политическим партиям. «Большое спасибо тем, кто откликнулся. Мы надеемся, что вам понравится. Кто-то категорически отказался, но это уже диалог политических партий и их избирателей — это их выбор», - заметил глава облизбиркома.

«Я хочу сказать, что игра очень интересная и живая. Мы проводим её уже не в первый раз, и она пользуется большой популярностью. Естественно, для того, чтобы разнообразить нашу игру, мы добавили несколько вопросов, которые будут касаться непосредственно политических партий и их деятельности. Давайте посмотрим, как вы хорошо разбираетесь в этом и ориентируетесь. Для этого нужно всего лишь быстро нажать на кнопку и, самое главное, правильно ответить, - рассказал о правилах Игорь Сопов. - Поэтому желаю вам хорошей реакции и активной работы вашей команды, чтобы дать правильный и точный ответ. Помогать нам будут ребята из Молодёжной избирательной комиссии. Они уже профессионалы в этом деле, потому что мы много работаем с молодёжью. Поэтому я предоставляю им слово, и они начинают работать».

Игрой заинтересовались представители региональных отделений нескольких политических партий, среди которых «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, «Яблоко»

«Сейчас, если вы следите за политической повесткой и повесткой избирательных комиссий, вы наверняка знаете, что у нас проходит декада молодого избирателя. Это мероприятия, посвящённые нашим молодым и будущим избирателям. Собственно говоря, в таком формате у нас и была запланирована сегодняшняя встреча. Мы хотели провести мероприятие для молодёжных ячеек политических партий и наших региональных отделений. Всего для молодёжи у нас за февраль-март прошло более тридцати мероприятий в городе Пскове. Хорошим завершением мы посчитали игру брейн-ринг для молодёжного движения политических партий», - уточнила глава ТИК Пскова Анна Садовникова.

Мероприятие проходит в интерактивном формате с применением специализированного оборудования для брейн-ринга, позволяющего оценивать быстроту реакции участников на задаваемые вопросы. Программа содержит вопросы, направленные на проверку уровня знаний в области основ конституционного строя, истории избирательного права и избирательной системы Российской Федерации.

Перед началом состязания участникам предложили решить серию ребусов, содержащих ключевые понятия, связанные с выборами и избирательным процессом. После этого последуют задания на знание государственных символов России, проверку памяти путем воспроизведения строк государственного гимна, а также идентификацию флагов регионов нашей страны.