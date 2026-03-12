Минздрав разработал проект о внесении онковакцин в программу ОМС на 2026 год

Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год должна расшириться, к ней добавят вакцинные препараты от рака. Это следует из проекта постановления.

«Раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащего в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением №1 к программе на 2026 год (далее - раздел III перечня видов ВМП) дополняется новыми персонализированными методами лечения пациентов с онкологическими заболеваниями», - говорится в пояснительной записке к документу.

Из текста следует, что в программу госгарантий планируется добавить лекарственную противоопухолевую терапию с применением персонализированных мРНК‑вакцин, а также персонализированную пептидную вакцину от рака «Онкопепт». Кроме того, войдет в перечень и клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов, пишет ТАСС.

Также в проекте говорится о том, что в соответствии с технологией применения вакцин, первый и второй этап введения вакцины будет происходить однократно, второй - двукратно, третий - пять раз. «Необходимость установления отдельных нормативов финансовых затрат для каждого из этапов лечения обусловлена длительным и высокозатратным (в том числе по причине высокой стоимости производства персонализированной мРНК-вакцины) сроком лечения (более полугода)», - уточняется в документе.

Речь идет о вакцинах совместного производства НИЦЭМ Гамалеи, НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России.