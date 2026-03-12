Молодые специалисты СЗФО стали менее мобильными — опрос

Только каждый седьмой молодой специалист Северо-Западного федерального округа (СЗФО) рассматривает переезд в другой город ради трудоустройства. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова. Согласно исследованию, желание сменить место жительства ради карьерных перспектив снизилось: два года назад было готово к релокации 13% молодежи СЗФО, теперь — 14%.

Изображение создано нейросетью

Среди экономически активных россиян в целом тенденция аналогична: в 2024 году потенциальную готовность к переезду демонстрировали 22% взрослых, в настоящее время — 21%. Молодежь до 24 лет проявляет еще меньший интерес к смене места жительства: в прошлом году такую возможность рассматривал каждый шестой молодой человек, ныне — каждый седьмой.

Наиболее активными остаются молодые жители дальних регионов России: на Дальнем Востоке готов рискнуть карьерой и переехать каждый пятый начинающий специалист (20%), на юге — каждый шестой (19%).

Эксперты связывают уменьшение числа потенциальных мигрантов с несколькими факторами: разрыв в зарплатах между центром и регионами сокращается, россияне закрепляются на рабочих местах, в течение 2024—2025 компании привлекли самых мобильных соискателей.

Аналитики отмечают, что в ситуации острой нехватки местных работников набирать персонал из других регионов становится сложнее: людей меньше, они более требовательны к условиям труда, в частности, к уровню вознаграждения, компенсационному пакету, условиям переезда и организации проживания на новом месте.