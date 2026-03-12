 
В Псковской области продолжается отборочный этап конкурса «Мастер года-2026»

В Псковской области проходит отборочный этап всероссийского конкурса «Мастер года-2026» для педагогов системы среднего профессионального образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. Подать заявку на участие можно до 1 апреля включительно в электронном виде в виртуальный пункт приема.

Региональный этап продлится с 6 по 17 апреля: в очном и заочном форматах преподавателям предстоит выполнить ряд конкурсных заданий и продемонстрировать профессиональные компетенции.

Год назад на конкурс было подано 46 заявок, до регионального этапа дошли 15 участников, а победителем стала мастер производственного обучения Дновского железнодорожного колледжа Александра Степанова.

Отметим, что в положение конкурса внесены изменения: финалисты прошлых лет теперь снова могут подать заявку и побороться за победу.

Конкурс проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» президентского национального проекта «Молодежь и дети».

«Такие состязания помогают отметить лучших педагогов колледжей, которые каждый день отдают свои знания, силы и сердце студентам, готовы развиваться и внедрять в учебный процесс передовые технологии», - отметил в мессенджере МАХ губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проводится с 2021 года и является площадкой для демонстрации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, а также для повышения престижа педагогических профессий и популяризации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторы конкурса — Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

