Псковичи смогут вернуть билет на электричку дистанционно

Минтранс расширяет возможности возврата билетов на пригородные поезда, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

С 1 сентября вернуть билет на электричку с указанием мест пассажиры смогут не только в кассе, но и дистанционно – через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Такие изменения предусмотрены новым приказом Минтранса.

Возврат будет осуществляться по правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление. Условия при этом не меняются: при возврате билета более чем за 2 часа до отправления пассажиру возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора.

Если до отправления осталось менее 2 часов, возврату подлежит 50% стоимости.

